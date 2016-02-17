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ميركل تجدد الدعوة لإقامة منطقة حظر جوى فى سوريا وروسيا تستبعد فرضه

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ميركل تجدد الدعوة لإقامة منطقة حظر جوى فى سوريا وروسيا تستبعد فرضه ميركل تجدد الدعوة لإقامة منطقة حظر جوى فى سوريا وروسيا تستبعد فرضه

> قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء إنه سيكون من المفيد لسكان حلب والمنطقة المحيطة بها إقامة منطقة "حظر جوى ما" حتى الحدود التركية مكررة تصريحات أدلت بها يوم الاثنين.

وخلال مؤتمر صحفى مع رئيس سريلانكا أدانت الهجمات التى تشنها روسيا والقوات الحكومية فى سوريا، وقالت "هذا لا يتفق مع القرار الذى اعتمده مجلس الأمن الدولى فى ديسمبر وأيضا لا يتفق مع محاولة خفض العنف."

وعشية قمة الاتحاد الأوروبى التى يبحث فيها زعماؤه أزمة المهاجرين فى أوروبا قالت ميركل أيضا إن من الضرورى البحث عن حلول مشتركة مع شركاء الاتحاد على الرغم من أن هذا عادة يستغرق وقتا طويلا.

من جانبه استبعد دبلوماسى روسى بارز مقترح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدراسة فرض حظر جوى على سوريا، قائلا إنه لا يمكن أن يحدث دون موافقة دمشق، وأوضح نائب وزير الخارجية الروسى غينادى غاتيلوف فى تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس اليوم الأربعاء إن أى حظر طيران يجب أن يحظى أولا بموافقة السورية ودعم من مجلس الأمن الدولي.

تأتى تصريحات غاتيلوف فيما تستمر الطائرات الروسية المقاتلة فى ضرب مواقع للمسلحين حول حلب دعما لهجمات الجيش السوري. وكانت روسيا قد قالت إنها ستستمر فى استهداف المتطرفين فى سوريا بالرغم من الهدنة المخطط لها، وقالت ميركل فى مقابلة نشرت الاثنين إنه سيكون من "المفيد" أن تكون هناك مناطق لا يقوم أى جانب بالقصف الجوى عليها، مضيفة "منطقة حظر جوى نوعا ما".
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مصر 365

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