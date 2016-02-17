أخبار عاجلة

الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو -
الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة تعلن قيام إسرائيل بهدم التجمع البدوى الفلسطينى عين الرشاش

Google+ Print
الأمم المتحدة تعلن قيام إسرائيل بهدم التجمع البدوى الفلسطينى عين الرشاش الأمم المتحدة تعلن قيام إسرائيل بهدم التجمع البدوى الفلسطينى عين الرشاش

>أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة /أوتشا/ قيام الجيش الإسرائيلى بهدم تقريبا جميع المبانى القائمة فى التجمع البدوى الفلسطينى عين الرشاش فى محافظة رام الله بحجة "عدم وجود تراخيص بناء".

وأضاف بيان /أوتشا / اليوم أن عملية الهدم استهدفت 43 مبنى، من بينها عشرة منازل، و25 مبنى ذا صلة بتربية الحيوانات وثمانية مطابخ خارجية، مما أدى إلى تهجير نحو 60 شخصا، بينهم 38 طفلا، يعيشون بشكل دائم فى التجمع، وتضرر 35 شخصا آخر يقيمون هناك بشكل موسمى أو يرعون مواشيهم فى مبانى فى ذلك المكان، مشيرا إلى أنه لا يزال المهجرون متواجدين فى التجمع فى ظروف سيئة.

وهذه المنطقة يصنفها الجيش الاسرائيلى ضمن "منطقة إطلاق نار"، وهى إحدى 46 تجمعا بدويا فلسطينيا معرضا لخطر التهجير القسرى فى سياق خطة "إعادة التوطين" الإسرائيلية.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية دمرت، أو فككت، منذ بداية عام 2016، 283 منزلاً ومبنى آخر فى أنحاء الضفة الغربية، يقع معظمها فى المنطقة (ج)، مهجرة بذلك ما يزيد عن 400 فلسطيني، نصفهم من الأطفال فى حين فقد ما يزيد عن 1000 شخص آخر مبانيهم التى تشكل مصدر كسب أرزاقهم مع العلم أن ما يزيد عن ثلث المبانى المستهدفة منذ بداية العام قدمتها الجهات المانحة على شكل مساعدات إنسانية للأسر المحتاجة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365