مهاب مميش: عبور 57 سفينة قناة السويس بحمولة 3.4 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء عبور 57 سفينة بحمولة 3ملايين و400 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس إن قافلة الشمال شهدت عبور 25سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MAGLEBY MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت32 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 2مليون طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC ISTANBUL بحمولة 182 ألف طن.