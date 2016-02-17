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محافظة القليوبية: تأجيل زيارة رئيس الوزراء لافتتاح مستشفى قليوب

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محافظة القليوبية: تأجيل زيارة رئيس الوزراء لافتتاح مستشفى قليوب محافظة القليوبية: تأجيل زيارة رئيس الوزراء لافتتاح مستشفى قليوب
أكد بيان لمحافظة القليوبية تأجيل زيارة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لللمحافظة، والتى كان مقرر لها غدا الخميس لافتتاح مستشفى قليوب المركزى، وتفقد نفق المنشية الجديد وافتتاح كبارى الرياح التوفيقى ببنها وافتتاح عدد من المشروعات بعضها فى محافظة الغربية.

وتشمل الزيارة تفقد أعمال تطوير استاد بنها الرياضى باستثمارات 45 مليون جنيه وتتضمن تطوير الصالة المغطاة والملعب الرئيسى ومضمار ألعاب القوى، وبذلك يمكن استضافة كل البطولات الرسمية على أرض الاستاد وبعد تجهيزه بالمرافق وكاميرات المراقبة لاستضافة مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

يذكر أن حزمة هذه المشروعات تم البدء فيها بعد ثورة 30 يونية دفعة واحدة وتمثل دفعة قوية فى تطوير الخدمات وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.

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