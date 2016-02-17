إجراء جراحتين قلب مفتوح بنجاح بطب المنوفية

أجرى قسم جراحة القلب والصدر بكلية طب جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية، جراحتين قلب مفتوح بنجاح لسيدة ورجل بعد رفض مراكز أخرى إجراء الجراحة لهما نظراً لخطورة حالتهما.

وقال الدكتور عمرو علامة رئيس قسم جراحة القلب والصدر فى بيان، إن الحالة الأولى لسيدة تبلغ من العمر 27 عاما كانت تعانى من ضيق شديد فى التنفس منذ فترة طويلة نتيجة ضيق فى الصمام الميترالى، وتم عمل عملية قلب مفتوح لها واستبدال الصمام الميترالى وتحسنت حالتها.

وأضاف، أن الحالة الثانية لرجل عمره 40 سنة يعانى من إنسداد بشرايين القلب التاجية وضيق بالشريان الأورطى الذى يغذى القدمين، وتم رفض عمل العملية له من بعض مراكز القلب فتم وضع حد لمعاناته بعد إجراء قسطرة تشخيصية له، وأكدت حاجته لتغيير وإعادة رزع شرايين تاجية فى القلب تم إجراؤها بنجاح.

وضم الفريق الجراحى الأطباء: "باسم حافظ، ومدحت ناسى، وإسلام محب، ومحمد مصيلحى، ومنتصر الصاوى، وإبراهيم خليل".