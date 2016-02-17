إطلاق إسم الشهيد محمود طلعت على مدرسة بقريته بالمنوفية

أقام أهالى قرية الدبايبة بمحافظة المنوفية، احتفالا بحضور مصطفى بيومي سكرتير عام مساعد المحافظة لتغيير إسم مدرسة الدبايبة الاعدادية إلى مدرسة الشهيد محمود طلعت.

وأكد بيومي فى كلمته، أن مصر فى المرحلة الراهنة بحاجة إلى تكاتف أبنائها والوقوف فى وجه قوى الظلام ودحض الارهاب، مؤكدا أن الدور الأكبر يقع على عاتق المعلم الذي يربي النشئ على الوطنية والتفانى فى خدمة الوطن، وأن مشاركة تلاميذ المدرسة فى هذا الاحتفال جاء ليغرس فى نفوسهم حب الوطن، وأن يتخذوا من الشهيد محمود طلعت أسوة فى التضحية والاخلاص، لأن الشهيد ضحى بحياته لتحيا مصر آمنة مستقرة.

وأكد بيومى، أهمية أن يتخذ الشباب من هذه التضحيات دروسا ليقتضوا بها كل فى المجالات.

يذكر أن الشهيد محمود طلعت جودة، استشهد إثر حادث انفجار عبوة ناسفة بالعريش، والشهيد من أبناء قرية الدبايبة التابعة لمركز بركة السبع ومتزوج وأب لطفل وهو أحد أربعة أبناء ووالده بالمعاش.