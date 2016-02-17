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السيسي ناعياً «هيكل» : «مصر فقدت قيمه كبيرة سيظل خير معلم لأجيال الصحفيين»

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السيسي ناعياً «هيكل» : «مصر فقدت قيمه كبيرة سيظل خير معلم لأجيال الصحفيين» السيسي ناعياً «هيكل» : «مصر فقدت قيمه كبيرة سيظل خير معلم لأجيال الصحفيين»

الرئيس عبدالفتاح

نعي  الرئيس عبد الفتاح السيسي ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل والذي وافته المنية اليوم وقدم  الرئيس خالص التعازي والمواساة لأسرته وذويه وكافة تلاميذه ومحبيه من أبناء الوطن وخارجه.

وأضاف إن فقدت اليوم عَلَماً صحفياً قديراً أثرى الصحافة المصرية والعربية بكتاباته وتحليلاته السياسية التي تناولت فترات ممتدة من تاريخ مصر والأمة العربية فكان شاهداً على أحداث ومحطات تاريخية هامة في التاريخ المعاصر فضلاً عن إسهاماته العديدة من خلال الكثير من المؤلفات التي تناولت العديد من الأزمات والأحداث التي مرت بها مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

ووأوضح الرئيس أن “الأستاذ” محمد حسنين هيكل مدرسة صحفية متميزة جمعت بين التحليل السياسي وروعة الأسلوب الصحفي بلغة رصينة راقية أضفت مزيداً من الإعجاب والتقدير على مقالاته ومؤلفاته سواء الصحفية أو الفكرية،وكان لجهود الفقيد عظيم الأثر في النهوض بصحيفة الأهرام العريقة إبان رئاسته لمجلس إدارتها وتحريرها حتى أصبحت من أكبر الصحف على مستوى العالم.

وأنهي الرئيس نعيه أن  الفقيد سيظل  رمزاً للكاتب الصحفي وخيرَ معلمٍ لأجيال من الصحفيين الذين أثروا الصحافة المصرية بعطاء ممتد وتفان لا ينقطع.

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