أخبار عاجلة

الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو -
الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط 85 قضية متنوعة في حملة تموينية بالمنيا

Google+ Print
ضبط 85 قضية متنوعة في حملة تموينية بالمنيا ضبط 85 قضية متنوعة في حملة تموينية بالمنيا

أرشيفية

تمكنت مديرية بالمنيا، اليوم الأربعاء، من ضبط وتحرير عدد 85 قضية تموينية، وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة، التي تنظمها المديرية، والمكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية، ومباحث التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 72 قضية تموينية مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات مابين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة ادوات العجين والتوقف عن الإنتاج بدون اذن مسبق وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق وعدم حمل شهادة صحية وعدم الاحتفاظ بميزان حساس.

وفى مجال متابعة ومراقبة التجار التموينيين، تم تحرير عدد 12 قضية تموينية متنوعة بمركز ومدينة مغاغة، وذلك لعدم الإعلان عن اسطوانات البوتاجاز للمواطنين بما يخالف القرارات والقوانين التموينية.

كما تم تحرير قضية مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المواد البترولية لأحد أصحاب محطات المواد البترولية بمغاغة وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن هذه الحملات التفتيشية تأتى فى إطار إحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر