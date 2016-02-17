ضبط 85 قضية متنوعة في حملة تموينية بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الأربعاء، من ضبط وتحرير عدد 85 قضية تموينية، وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة، التي تنظمها المديرية، والمكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية، ومباحث التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 72 قضية تموينية مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات مابين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة ادوات العجين والتوقف عن الإنتاج بدون اذن مسبق وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق وعدم حمل شهادة صحية وعدم الاحتفاظ بميزان حساس.

وفى مجال متابعة ومراقبة التجار التموينيين، تم تحرير عدد 12 قضية تموينية متنوعة بمركز ومدينة مغاغة، وذلك لعدم الإعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز للمواطنين بما يخالف القرارات والقوانين التموينية.

كما تم تحرير قضية مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المواد البترولية لأحد أصحاب محطات المواد البترولية بمغاغة وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن هذه الحملات التفتيشية تأتى فى إطار إحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.