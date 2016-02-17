«التموين»: تحرير6900 قضية تموينية خلال 2015

أعلنت وزارة التموين في بيان له منذ قليل أن الأجهزة الرقابية بقطاع التجارة الداخلية بالوزارة ضبطت خلال عام 2015م، حوالي 1325 طنًا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، 15 مليون قطعة، و3 ملايين ونصف عبوة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبلغت عدد القضايا 6900 قضية.

وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية في البيان الرسمي ، أن كميات السلع التي تم ضبطها في مجال السلع الغذائية تتضمن 350 طن، و6 ملايين قطعة، و3 ملايين عبوةً.

وشملت القضايا :” لحوم ومنتجاتها، ألبان ومشتقاته، أسماك، ملح طعام، أرز، سكر، زيت طعام، زبدة، تونة، دواجن، مكرونات، دقيق، عطارة، مكسبات طعم، عسل، دهون حيوانية، حلوى جافة، سكر، خل، ياميش، مياه غازية، عصائر، شيكولاتة، سمسم، ومقرمشات مختلفة:، وكلها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقال “حنفي”، ” إن كميات السلع غير الغذائية التي تم ضبطها حوالي 975 طن و 9 ملايين قطعة و500 ألف عبوة، تتضمن:” مستحضرات تجميل، مستلزمات طبية، قطع غيار سيارات، موتوسيكلات، منتجات جلدية، مستلزمات كهربائية، أقمشة، خيوط، مستلزمات ديكور، خردوات، منتجات ورقية، لعب أطفال، وأجهزة كهربائية”.

كما تضمنت:” حديد، بويات، مستلزمات كمبيوتر، محمول، أدوات منزلية، صحية، مكتبية، ملابس، نظارات، مستلزمات دش، حفاضات أطفال، كيماويات، وعدد من الألات”، وكلها غير صالحة للاستخدام، ومقلدة ومجهولة المصدر، فضلأً عن أنها بدون بيانات، وتم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة.

وأكد الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه يتم تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأية ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن وتشديد الرقابة على تداول كافة السلع، ومكافحة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر وأن هناك خط ساخن كول سنتر رقم (19280) لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.