ضبط 96 بائعا ورفع 19 عربة مأكولات خلال حملات أمنية بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية موسعة، شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات، التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واستهدفت مناطق (المطرية –مدينه بدر –روض الفرج –المقطم -الموسكى ) عن تنفيذ

>593 إزالة إدارية و 164 إشغال طريق .

كما تمكنت الحملات من ضبط 98 مخالفة تلوث بيئة و 80 مخالفة إدارة محال عامة ومقاهي بدون ترخيص ، و 96 بائع جائل و 9 مخالفات شهادة صحية ، 4 عربة يد ، 7 عربة فول ، 1 عربة كارو ، 5 تروسيكل لبيع الفاكهة ،2 فاترينة لبيع المأكولات ، 6فض اختام ، 6 لافتة اعلانات ، 2 قطع تيار ورفع عدادات ، 12 تنفيذ قرارات ازالة ، 45 حاجز حديدى.



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