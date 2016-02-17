ليلة_الأبطال - خالد بيومي يشرح لـ في الجول دور صلاح الدفاعي أمام رونالدو .. ولعبة بيروتي

يعتقد المحلل الكروي خالد بيومي أن طريقة لعب روما اليوم الأربعاء أمام ريال مدريد، ستجبر النجم المصري محمد صلاح على تقديم المساندة الدفاعية أمام كريستيانو رونالدو.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما في ملعب الأولمبيكو مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ويتوقع مشاركة صلاح ضد الميرنجي بعد التعافي من الإصابة.

وقال بيومي لـFilGoal.com: "لابد أن يشارك صلاح مع أليساندرو فلورينزي وكوستاس مانولاس في صنع كماشة على شكل مثلث على رونالدو عندما يستلم الكرة".

وأوضح "فطريقة لعب روما ستتحول إلى 4-5-1 في الدفاع، مع عودة صلاح ودييجو بيروتي لتقديم المساندة حيث ستكون المسافة بين خطي الدفاع والوسط أمتار قليلة".

فبيومي يثق أن بيروتي سيكون له دورا اليوم على حساب ستيفان الشعراوي.

وشرح بيومي "اعتقد أن بيروتي سيكون مفاجأة هجوم روما أمام ريال مدريد، على أن يجلس ستيفان الشعراوي على مقاعد البدلاء".

وأكمل "بيروتي يلعب دور الجناح الوهمي بشكل أفضل، وسيكون داعما لخط الوسط بشكل أفضل من الشعراوي وهو ما سيركز عليه سباليتي أمام ريال مدريد".