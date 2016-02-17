السيطرة على حريق بسوبر ماركت أسفل عقار بالهرم

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب سوبرماركت أسفل عقار سكنى بشارع عز الدين عمر التابع لمنطقة الهرم بدون معرفة أسباب الحريق.
>وكان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من غرفة النجدة بإشتعال النيران فى إحدى المحلات بالهرم وعلى الفور إنتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الاطفاء و الفريق المرافق له و بصحبته 3 سيارات لإخماد الحريق.
>وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات وتم إخماد الحريق وتبين اشتعال النيران فى مخزن كرتون و التهم الحريق معظم محتويات و فى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الاسباب و الخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران.
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