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السيطرة على حريق بسوبر ماركت أسفل عقار بالهرم

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السيطرة على حريق بسوبر ماركت أسفل عقار بالهرم السيطرة على حريق بسوبر ماركت أسفل عقار بالهرم

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب سوبرماركت أسفل عقار سكنى بشارع عز الدين عمر التابع لمنطقة الهرم بدون معرفة أسباب الحريق.
>وكان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من غرفة النجدة بإشتعال النيران فى إحدى المحلات بالهرم وعلى الفور إنتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الاطفاء و الفريق المرافق له و بصحبته 3 سيارات لإخماد الحريق.
>وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات وتم إخماد الحريق وتبين اشتعال النيران فى مخزن كرتون و التهم الحريق معظم محتويات و فى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الاسباب و الخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران.


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