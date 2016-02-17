السيطرة على حريق بسوبر ماركت أسفل عقار بالهرم

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب سوبرماركت أسفل عقار سكنى بشارع عز الدين عمر التابع لمنطقة الهرم بدون معرفة أسباب الحريق.

>وكان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من غرفة النجدة بإشتعال النيران فى إحدى المحلات بالهرم وعلى الفور إنتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الاطفاء و الفريق المرافق له و بصحبته 3 سيارات لإخماد الحريق.

>وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات وتم إخماد الحريق وتبين اشتعال النيران فى مخزن كرتون و التهم الحريق معظم محتويات و فى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الاسباب و الخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران.



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