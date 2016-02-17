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بالصور.. أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر

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بالصور.. أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر بالصور.. أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر
تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى، المعين خدمة بنقطة التفتيش الأمنية بكمين غرب مدينة مرسى مطروح، بالكيلو 15 طريق السلوم، من ضبط سائق سيارة ميكروباص من محافظة أسيوط، وبحوزته داخل السيارة 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر أجنبية الصنع مهربة من الخارج.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارا بضبط السيارة رقم 2653 ى ط أ ميكروباص قيادة "محمود ك أ م"- مواليد 1987 سائق، مقيم بمركز القوصية فى محافظة أسيوط- وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها 44 ألف قرص لعقار التامول المخدر وألف علبة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم التحفظ على السيارة والمضبوطات والمتهم تحت تصرف النيابة العامة، وجارِ تطوير مناقشة المتهم للوقوف على مدى أبعاد نشاطه الإجرامى وكيفية تحصله على المضبوطات ووجهة تصريفها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح، وجارِ رفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة لبيان إذ كانت مبلغ بسرقتها من عدمه.

أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر (11)

أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر (12)

أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر (13)

أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر (1)

أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر (2)

أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر (3)

أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر (4)

أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر (5)

أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر (6)

أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر (7)

أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر (8)

أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر (9)

أمن مطروح يضبط سائقا بحوزته 44 ألف قرص مخدر وألف علبة سجائر (10)
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