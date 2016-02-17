ننشر التحقيقات الأولية بواقعة اتهام أمين شرطة بالتحرش بسيدة فى مترو المرج

ينشر "اليوم السابع" التحقيقات الأولية التى أشرف عليها المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، حول واقعة اتهام "مدحت. ه" أمين شرطة بقسم المرج بالتحرش بـ"غادة.ح.ع" وتهديدها بالسلاح لاصطحابها معه للمنزل، بمحطة مترو المرج.

وروت "غادة.ح.ع" خلال تحقيقات النيابة العامة تفاصيل واقعة التحرش، حيث أكدت أنها كانت بصحبة كل من زوجها "محمد س" وابنها البالغ من العمر 8 سنوات، حيث كانت فى زيارة لشقيقة زوجته بالمرج، وكان بحوزتها وزوجها مبلغ من المال وفى أثناء عودتهم إلى منزلهم استقلوا مترو الأنفاق، وبجوار محطة عزبة النخل قال لها زوجها "استنى هنا، هروح اشترى شوية حاجات بسرعة وارجعلك".

وأضافت المجنى عليها: "وأنا فى انتظار زوجى، لقيت أمين شرطة جه وقف أمامى، وسألنى انتى إيه اللى موقفك هنا؟، ساعتها افتكرته من أمن المترو، قولتله أنا منتظره جوزى، راح يجيب حاجة، فقال لى (لأ انتى مستنيه شاب، سيبك منه، وأنا مستعد أديكى اللى انتى عاوزاه بس تيجى معايا نقضى سهرة حلوة)".

وأشارت: "ساعتها اتعصبت عليه وقولتله أنت بتقول إيه، ولما زعقت معاه، راح متحرش بيا، تحت تهديد السلاح، ومسك أيديه وقالى تعالى معايا دلوقت، ومسكنى من صدرى وأماكن حاسسه من جسمى، رحت مصرخه فى وشه، قام ساحب منى الشنطة بتاعتى بحجة إنه هيفتشها، وكان بها مبلغ مالى 1130 جنيهًا، وأثناء تفتيشها، بعدها جه جوزى جرى والناس كانت ملمومة علينا، ولما سألنى فيه إيه، شرحت له اللى حصل، قالى (طيب ماشى خليه ياخد الشنطة باللى فيها)، راح أمين الشرطة خد الفلوس اللى كانت فى الشنطة ومشى بالموتوسيكل بتاعه".

وأكدت المجنى عليها:"وقبل أمين الشرطة ما يمشى زوجى سأله "إنت مين؟ وبتعمل كده ليه؟"، فالأمين قاله: "أنا (مدحت. ه)، وشغال فى مباحث قسم المرج، ولو عايز تعرفنى اسأل عنى، وبعدها مشى".

وتابعت: "جوزى سأل الناس اللى كانت واقفه بتتفرج وقالهم (انتوا واقفين بتتفرجوا عليها إزاى من غير ما تتكلموا)، ساعتها جوزى توجه لقسم المرج عشان يحرر محضر لكن القسم رفض تحرير محضر بحجة عدم وجود شخص بهذا الاسم فى القسم، وأثناء خروجه وجد الأمين الذى قام بالتحرش بزوجته موجودا ولكنه هدده، فتوجه إلى وزارة الداخلية وحرر محضرا ضده".

وأضافت: "فوجئنا يوم الأثنين اللى فات بقوة من قسم المرج، جت وخدت جوزى للقسم، وبعد ما رجع قالى إنه تم تهديده بتلفيق قضية مخدرات له للتنازل عن المحضر، ساعتها أنا نصحته إنه يروح يطلب مقابلة وزير الداخلية، وبالفعل راح لكن محدش سمح له بمقابلته ".

من جانبه، قرر المستشار محمد أباظة، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، استدعاء أمين الشرطة "مدحت.ه" للاستماع لأقواله حول الواقعة، كما أمر بتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليها، فضلاَ عن استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.