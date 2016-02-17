سقوط "الجن" زعيم أخطر تشكيل عصابى لسرقة المحلات بالغربية

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على "حسن الجن"، 38سنة، عاطل محكوم عليه بالسجن 10سنوات فى قضية سرقة، وهو زعيم أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات والمتاجر، حيث ارتكب أكثر من 20 واقعة سرقات وحول منزله إلى مغارة لإخفاء المسروقات، منها أعلاف حيوانية وثلاجات وملابس ومشغولات ذهبية ومواتير مياه وإطارات وبطاريات وزيوت وجنوط سيارات، وكون المتهم تشكيلين عصابيين من بين أفراد التشكيل شقيقته وطليقها وسقط المتهم فى قبضة المباحث وتم ضبط المسروقات بمنزله بعد استئذان النيابة العامة.

وكان اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وجه ضباط إدارة البحث الجنائى بمكافحة مظاهر الخروج على القانون وبسط السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة وقائع السرقات "سرقات المتاجر بأسلوب قص الأقفال"، وتحديد وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهـم.

وتنفيذا لخطة العمل تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد حلمى أبو الليل رئيس قسم المباحث الجنائية، ضم ضباط إدارة البحث الجنائى والنقيب أيمن الشاذلى رئيس مباحث مركز شرطة قطور والنقيب شريف مشالى معاون مباحث مركز قطور، ووردت معلومات للنقيب أيمن الشاذلى رئيس مباحث مركز قطور بقيام"حسن .س.م"، 38سنة عاطل وشهرته "حسن الجن"، مقيم بقرية شبرا نباص، مركز قطور المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 17178 جنايات مركز طنطا لسنة 2013 "سرقة" 10 سجن بجلسة 6 / 2 / 2013 "إبراهيم .ا.ا"، 31سنة عاطل، مقيم بمنطقة تل الحدادين ثان طنطا، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع "سرقات المتاجر بأسلوب قص الأقفال"، مستخدمين السيارة رقم 924208 نقل الغربية فى نقل المسروقات.

وبتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبط المتهم الأول، وبحوزته "فرد خرطوش – مقص حديدى مطرقة – 2150 جنيها – هاتف محمول"، والسيارة المستخدمة فى وقائع السرقات.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب واقعة القضية رقم 25330 جنح مركز قطور لسنة 2015 عن بلاغ شوقية مصطفى إسماعيل 44سنة صاحبة محل ملابس، مقيمة بقرية كفر سعدون، مركز قطور، بسرقة بعض الملابس الحريمى من داخل المحل خاصتها، والقضية رقم 19359 جنح مركز قطور لسنة 2013 عن بلاغ إبراهيم سعيد السيد 53سنة عامل مقيم بقرية كفرسعدون مركز قطور، بسرقة بعض الأدوات الكهربائية من الكافتريا خاصته.

والقضية رقم 1885 جنح مركز طنطا لسنة 2016 عن بلاغ أمير عبد اللطيف عادل النحراوي 33سنة صاحب محل اعلاف - مقيم بقرية ابيار – مركز مركز كفرالزياتبسرقة بعض اجولة الاعلاف من داخل المحل خاصته الكائن بقرية برما – مركز طنطا والقضية رقم 9287 جنح مركز قطور لسنة 2014 عن بلاغ اشرف احمد محمد 30سنة مكانيكي مقيم بقرية شبرا بلوله – مركز قطور بسرقة كمبروسر هواء و 2 كوريك من داخل الورشة خاصته والقضيه رقم 2266 جنح مركز قطور لسنة 2011 عن بلاغ عبدالحميد عبدالفتاح مطاوع 36سنة مدرس مقيم بقرية خباطه – مركز قطور بسرقة 10 جنوط اسبور و 60 اطار كاوتش من داخل المحل خاصته

والقضية رقم 8278 جنح مركز قطور لسنة 2012 عن بلاغ محمود عبدالوهاب موسي 62سنة عامل مقيم بقرية كفرسعدون – مركز قطور بسرقة مولد كهرباء من امام مسكنه والقضيه رقم 11674 جنح مركز قطور لسنة 2015 عن بلاغ علي علي ابراهيم ابوليله 60سنة فلاح

>مقيم بقرية نجريج – مركز قطور بسرقة ماكينة ري من امام مسكنه.

والقضية رقم 16248 جنح مركز بسيون لسنة 2012 عن بلاغ رضا علي حامد بسيوني 40سنة عامل مقيم بقرية قرانشو – مركز بسيون بسرقة مولد كهرباء من امام مسكنه كما اعترف المتهم بارتكاب واقعة القضيه رقم 44792 جنح مركز طنطا لسنة 2012 عن بلاغ احمد رجب احمد 31سنة عامل مقيم بقرية كفرالحما – مركز طنطا بسرقة مولد كهرباء من امام مسكنه.

واقعة القضيه رقم 17925 جنح مركز قطور لسنة 2011 عن بلاغ خيري مصباح الحمزاوي 55سنة عامل مقيم بقرية سملا – مركز قطور بسرقة 31 كرتونة زيت مختلفه الاحجام من داخل المحل خاصته و القضيه رقم 5798 جنح مركز قطور لسنة 2014 عن بلاغ احمد عبد الله عبد الشافي 25سنة عامل مقيم بقرية سملا – مركز قطور بسرقة 3 مواتير مياة من داخل المحل خاصته.

والقضيه رقم 402 جنح مركز قطور لسنة 2012 عن بلاغ محمد علي علي الله 54سنة عامل مقيم بمنطقة الرجبي – اول المحله بسرقة 4بطاريا و5 كراتين زيت مختلفة الانواع من داخل المحل خاصته الكائن بقرية دماط – مركز قطور.

والقضيه رقم 33106 جنح مركز قطور لسنة 2015 عن بلاغ محمد طارق عبدالستار 26سنة عامل مقيم بقرية كنيسه دمشيت – مركزطنطا بسرقة المحل خاصته وواقعة القضيه رقم 25978 جنح مركز قطور لسنة 2015 عن بلاغ عفاف محمد عبدالعزيز 51سنة موظفه مقيمه بقرية سملا – مركز قطور بسرقة موتور مياه من مسكنها.

كما اعترف بارتكاب واقعة القضيه رقم 51651 جنح مركز قطور لسنة 2014 عن بلاغ محمود محمد نبيل 35سنة صاحب محل مقيم بقرية سبرباى – مركزطنطا بسرقة 2لاب توب و25 فلتر مياه من داخل المحل خاصته.

وواقعة القضيه رقم 24863 جنح مركز قطور لسنة 2011 عن بلاغ ابراهيم فؤاد محمد 42سنة حاصل على بكالوريوس - مقيم بقرية سبرباى – مركز طنطا بسرقة بعض اطارات السيارات و القضيه رقم 3852 جنح مركز قطور لسنة 2013 عن بلاغ حماده عبدالعزيز محمد 44سنة صاحب محل - مقيم بقرية قسطا – مركز كفر الزيات بسرقة قواعد مواتير سيارات.

والقضية رقم 10441 جنح مركز قطور لسنة 2015 عن بلاغ احمد محمد احمد 48سنة صاحب محل مقيم بقرية نواج – مركز طنطا بسرقة بعض ادوات التجميل من داخل المحل خاصته تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهم وتعرف عليها مالكيها تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات