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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية إمبابة الإرهابية" لجلسة 20 فبراير

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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية إمبابة الإرهابية" لجلسة 20 فبراير تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية إمبابة الإرهابية" لجلسة 20 فبراير
أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية إمبابة الإرهابية"، لجلسة 20 فبراير، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين أنهم فى غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف الى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية، والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على رجال القوات المسلحة، فضلاً عن اتهامهم بحيازة الأسلحة النارية .

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