أخبار عاجلة

الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو -
الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 20 فبراير

Google+ Print
تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 20 فبراير تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 20 فبراير
أجلت الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 20 فبراير، لاتخاذ إجرءات رد القاضى بعد طلب الدفاع بالجلسة الماضية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365