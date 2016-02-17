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5 أبريل.. نظر الطعن على قرار إحالة دعاوى طلاب الشرطة المفصولين للدستورية

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5 أبريل.. نظر الطعن على قرار إحالة دعاوى طلاب الشرطة المفصولين للدستورية 5 أبريل.. نظر الطعن على قرار إحالة دعاوى طلاب الشرطة المفصولين للدستورية
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 5 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من أحد طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين، لانتمائهم لجماعة الاخوان الإرهابية، لإلغاء القرار الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى، بإحالة لائحة أكاديمية الشرطة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى.

وكانت المحكمة قررت وقف دعاوى الطلاب المفصولين من أكاديمية الشرطة تعليقيا، وأحالت نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للفصل فى مدى دستورية وما تضمنته من اشتراط توافر حسن السمعة فى الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وفى أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

وقال الطعن أن نص المادة المحال للمحكمة الدستورية العليا، والخاص باشتراط توافر حسن السمعة في طالب الأكاديمية وأقاربه حتى الدرجة الرابعة، لا يمثل سندا لقرار فصل الطلاب المطعون عليه، باعتبار أن تلك المادة تنطبق على الطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالكلية فقط، في حين أن الطلاب المفصولين موزعين ببن الفرق الدراسية الثالثة والرابعة بالكلية.

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مصر 365