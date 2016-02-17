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مرور الجيزة يضبط 4 آلاف مخالفة متنوعة ويحجز21 "توك توك" مخالف لقانون السير

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مرور الجيزة يضبط 4 آلاف مخالفة متنوعة ويحجز21 "توك توك" مخالف لقانون السير مرور الجيزة يضبط 4 آلاف مخالفة متنوعة ويحجز21 "توك توك" مخالف لقانون السير
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وأداب المرور، لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4603 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات منها تم ضبط 46 مخالفات تجاوز سرعات، و1569مخالفة نموذج 125، وتم رصد 38 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 21 توك توك مخالف لقواعد وأداب المرور، و14 مخالفة لصلاحية فنية للسيارة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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مصر 365

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