ضبط هارب من تنفيذ السجن المؤبد وآخر من 3 سنوات فى مطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح، والقوة المرافقة، من ضبط محكوم عليه، هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد، لاتهامه بارتكاب جناية السرقة بالإكراه، وضبط محكوم عليه بالسجن 3 سنوات لحيازته مواد مخدرة.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اخطاراً اليوم الأربعاء، بضبط "محمد ا ا "- مقيم بمطروح- المحكوم عليه فى القضية رقم 2194/2015 جنايات مطروح "مخدرات" المقيدة برقم 51 كلى غرب حصر رقم 516/2015 والمقضى فيها بالسجن المشدد لمدة 3 بجلسة 16 سبتمبر2015، كما تم ضبط "عادل خ ر ا "- مقيم بمطروح- المحكوم عليه فى القضية رقم 1914/2013 جنايات "مطروح سرقة بالإكراه" المقيدة برقم 519 كلى غرب حصر رقم 420/2015 والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 10 أغسطس 2015.

جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحكوم عليهما وعرضهما على النيابة العامة.