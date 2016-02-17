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الفتوى والتشريع: لا يجوز الفصل فى صحة "اتحاد الطلبة" لعرضه على القضاء

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الفتوى والتشريع: لا يجوز الفصل فى صحة "اتحاد الطلبة" لعرضه على القضاء الفتوى والتشريع: لا يجوز الفصل فى صحة "اتحاد الطلبة" لعرضه على القضاء
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لعدم الملائمة لوجود نزاع قضائى من قبل الطلاب بشأن موضوع الفتوى، والذى تطالب بالفصل فى صحة إجراءات انتخابات اتحاد طلاب ، ولعرضه على محكمة للفصل فيه.

وكان الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقدم بطلب فتوى لمجلس الدولة بشأن تلك الانتخابات التى أجريت فى العاشر من ديسمبر الماضى بمعهد إعداد القادة بحلوان، لإبداء الرأى القانونى حول إعادة الانتخابات من عدمه، قائلا: إنه سيلتزم بقرار مجلس الدولة.

وأضاف الشيحى أنه "استطلع رأى جهة قانونية عليا محايدة يثق الجميع فيها حتى لا يزيد اللغط فى هذا الأمر، وهى مجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى الصحيح فى انتخابات اتحاد طلاب مصر باعتبارها الجهة المختصة".

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