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مؤتمر علمى بجامعة الزقازيق بالتعاون مع قسم العلوم البيئية البيطرية باليابان

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مؤتمر علمى بجامعة الزقازيق بالتعاون مع قسم العلوم البيئية البيطرية باليابان مؤتمر علمى بجامعة الزقازيق بالتعاون مع قسم العلوم البيئية البيطرية باليابان
استقبل الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق الدكتور يوشينورى اكيناكا، الأستاذ بكلية الطب البيطرى بجامعة هوكايدو باليابان ،وذلك فى ظل التعاون بين جامعة الزقازيق وجامعة هوكايدو للإعداد للمؤتمر العلمى الدولى الثامن لسموم الغذاء بأفريقيا والمقرر عقده فى الفترة من 29ـ31 أغسطس 2016 بجامعة الزقازيق .

وصرح نور الدين بأن عقد المؤتمر يأتى فى إطار التعاون بين قسم مراقبة الأغذية بكلية الطب البيطرى بالجامعة وقسم العلوم البيئية البيطرية بجامعة هوكايدو باليابان، والممول من هيئة تطوير العلوم اليابانية، حيث تنظمه الجامعة بمشاركة شخصيات علمية وعالمية متخصصة فى مجال سلامة الغذاء.

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