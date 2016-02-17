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تنظيم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة بمدارس السويس

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تنظيم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة بمدارس السويس تنظيم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة بمدارس السويس
كلف عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالسويس ببدء تنظيم المسابقة بين كل طلاب الصف الثالث الثانوى العام بجميع مدارس الثانوى العام الحكومية والخاصة بالمحافظة.

وقال محمد خزيم، مدير العلاقات العامة بالمديرية، إن المسابقة يتم تنفيذ المسابقة على مستوى كل إدارة تعليمية شمال وجنوب والجناين، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2016 ليتم تصعيد فريق إحدى المدارس لتمثيل الإدارة على مستوى المديرية.

وأضاف "خزيم"، أن التنافس يبدأ بين الفرق الممثلة للإدارات التعليمية على مستوى المديرية فى خلال الأسبوع الأول من مارس 2016.

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