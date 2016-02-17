سكرتير عام محافظة المنوفية يجتمع بلجنة تراخيص المصانع

اجتمع مصطفى بيومي سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية اليوم، باللجنة العليا للتراخيص بحضور أعضاء اللجنة.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع بعض الموضوعات الخاصة بتراخيص أحد مصانع الكيمياويات، وشركة الغازات البترولية (بتروجاس) بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومصنع تعبئة مواد غذائية بشبين الكوم، وتراخيص المحطات الموقوفة بدائرة المحافظة والتى سبق تشكيل لجنة للمعاينها على الطبيعة.

وقال بيومي فى بيان، إن اللجنة ينحصر دورها في فحص وتدقيق التراخيص ومعاينة الموقع على الطبيعة، مع مراعاة المرونة فى اتخاذ القرار بما لا يتعارض مع القانون والتأكد من توفير كافة الاشتراطات والضمانات الخاصة بسلامة المواطنين والمنشأة.

وأوصى بيومى، بعرض بعض الموضوعات على المستشار القانوني للمحافظة لابداء الرأى فيها، كما وجه بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة القوى العاملة، ووكيل وزارة الاسكان وبالتنسيق مع مدير إدارة الحماية المدنية ومدير التنظيم والإدارات الهندسية لاعادة معاينة مواقع محطات البنزين.