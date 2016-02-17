حبس طالبين 4 أيام لاختطافهما حقيبة موظفة أثناء سيرها فى الشارع بطوخ

أمر محمد عبد المؤمن، وكيل أول نيابة مركز شرطة طوخ بحبس "طالبين " أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة حقيبة يد من موظفة عن طريق المغافلة والخطف فى طوخ.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بتلقيه بلاغا من "ولاء .ا."- 30 سنة - موظفة بالمركز الطبى للعلاج التأهيلى بمستشفى حلمية الزيتون للقوات المسلحة، أنها أثناء عودتها من العمل مرتدية الملابس المدنية وحال عبورها كوبرى المشاة بناحية كفر الجمال فوجئت بشخصين مجهولين قام أحدهما بخطف حقيبة اليد الخاصة بها وبداخلها بطاقة الرقم القومى وفيزا كارد البنك القطرى ومبلغ مالى 1500 جنيه وفرا هاربين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائى ومفتش وضباط مباحث فرقة بنها وضباط مباحث مركز طوخ بالتنسيق مع مفتشى فرع الأمن العام بالقليوبية والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وتم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وتحديد الجناة مرتكبيها وضبطهم والمسروقات.

توصلت جهود البحث بإشراف اللواء عرفة حمزة، مدير المباحث الجنايئة والعقيد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية أن مرتكبى الواقعة "المصطفى .رع"- 19 سنة - طالب ومقيم ترسا و"صهيب .م.ا"- 18 سنة - طالب – وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها وأقرا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات عبارة عن الهاتف المحمول ماركة تكنو أبيض اللون وباقى المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 8 أحوال لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة مصطفى رشاد وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.