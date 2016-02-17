انطلاق الملتقى العلمى الثانى للطب الطبيعى والروماتيزم الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، عن انطلاق وقائع المؤتمر العلمى الثانى لقسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل يوم الاثنين المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبالاشتراك مع جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس الأمريكية .

وقد صرحت الدكتورة نهال أحمد فتحى رئيس قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل، أن الملتقى يأتى فى إطار علاقات التعاون والتبادل العلمى المشترك بين جامعة أسيوط وجامعة كاليفورنيا، حيث من المقرر مشاركة دكتور دانيال فوريس رئيس قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل فى رئاسة الملتقى، والذى يهدف هذا العام إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وعرض الجديد فى هذا المجال وذلك من خلال عدد من الجلسات العلمية وورش، كما يتضمن الملتقى عرضا لمناظرة بعض الحالات المرضية الدقيقة، وذلك بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المتخصصين من الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة.