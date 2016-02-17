تأخر افتتاح مستشفى بالمحلة 13عاما بسبب عدادى مياه وكهرباء

قرر اللواء ناصر طه، رئيس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، تشكيل لجنة عاجلة لفحص ملف مستشفى لومانة بمركز المحلة والمتوقف افتتاحه منذ 13عاما، بسبب عدم تركيب عداد مياه وكهرباء رغم سداد قيمة العدادات ولم يتم تركيبها حتى الآن.

وقرر رئيس المدينة إرسال لجنة لفحص المستشفى وإعداد تقرير مفصل عن أسباب التعطل، بالرغم من الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمستشفى منذ 13عاما فإن مديرية الصحة أوقفت عملية توريد الأجهزة الطبية والمعدات لها لحين توصيل عداد المياه والكهرباء.

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