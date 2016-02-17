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حكومة أم القيوين تقر التأمين الصحي لموظفي الدوائر المحلية

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حكومة أم القيوين تقر التأمين الصحي لموظفي الدوائر المحلية حكومة أم القيوين تقر التأمين الصحي لموظفي الدوائر المحلية

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ـ ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي ـ تبدأ حكومة أم القيوين اعتبارا من شهر فبراير الجاري تطبيق منظومة التأمين الصحي لموظفي الإمارة العاملين كافة من مواطنين ومقيمين.

ووقعت دائرة الشؤون المالية والإدارية في أم القيوين وشركة الاتحاد للتأمين اتفاقية التأمين الصحي لموظفي الدوائر المحلية في حكومة أم القيوين .. التي تقضي بتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي الدوائر المحلية في الإمارة.

وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة أم القيوين سعادة خليفة سعيد غانم مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية وعن شركة الاتحاد للتأمين عبدالمطلب الجعيدي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضح سعادة مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية أن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير خدمات صحية متميزة ومتكاملة لجميع العاملين في الدوائر المحلية وحرصها على تحسين مظلة التأمين الصحي بهدف تقديم أفضل رعاية صحية للموظفين.

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