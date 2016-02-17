ليلة_الأبطال - بلان: النتيجة غير عادلة

(إفي) أبدى لوران بلان، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي "سعادته" بالهدف الذي سجله مهاجمه الأوروجوائي ادينسون كافاني، ومنح الفريق الفوز على تشيلسي الإنجليزي 2-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بلان، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "لم أشك مطلقا في قدراته التهديفية. كان يمر بلحظة عصيبة للغاية، وأتمنى أن يعيد له هذا الهدف الثقة. سيكون أمرا جيدا بالنسبة له وللفريق، نحتاج للجميع لما تبقى من الموسم".

ونزل كافاني بديلا للبرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة 74، وبعد أربع دقائق من الدفع به، نجح المهاجم الأوروجوائي في تسجيل هدف الفوز للفريق الفرنسي.

وأضاف "لا يغير من رأيي فيه، أعتقد أنه هداف كبير، ويجيد استغلال الفرص".

واعتبر بلان أن النتيجة "ليست عادلة"، لأن فريقه هيمن على المباراة، معربا عن أسفه إزاء الهدف الذي منيت به شباكه.

وأكد "أعتقد أن هذا لا يصب في صالحنا، ولكننا سنسعى لتسجيل الأهداف في مباراة الإياب. أعتقد أننا سيكون أمامنا فرص، ولكن سيكون علينا الدفاع بصورة جيدة. نتميز بالأسلوب الهجومي، وستسنح لنا فرص، أتمنى أن نتمكن من استغلالها".

وأعرب بلان عن سعادته بأن فريقه "استعاد قيم وفلسفة اللعب"، بعد النتائج المتواضعة التي حققها في الدوري المحلي، ما سمح له بتقديم "واحدة من أفضل المباريات في الموسم".

ورغم ذلك، فقد أكد أن المستوى الذي ظهر به الفريق أمام ريال مدريد الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي، كان أفضل مما قدمه اليوم،

رغم الخسارة التي مني بها أمام الميرينجي في تلك المباراة التي أقيمت في دور المجموعات.

وأشار "هناك سيطرنا على اللعب أمام منافس يريد الاستحواذ على الكرة. تشيلسي يتيح لك مجالا للعب".