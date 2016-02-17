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#ليلة_الأبطال - ريال مدريد لم يقصِ فريقا إيطاليا منذ أكثر من ربع قرن

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#ليلة_الأبطال - ريال مدريد لم يقصِ فريقا إيطاليا منذ أكثر من ربع قرن #ليلة_الأبطال - ريال مدريد لم يقصِ فريقا إيطاليا منذ أكثر من ربع قرن

بالنظر إلى الحاضر، ريال مدريد هو صاحب الكفة الأرجح أمام روما، لكن بالنظر إلى الماضي، الفريق الملكي سيعاني في إيطاليا. هكذا يقول التاريخ.

روما يستضيف ريال مدريد الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في موقعة منتظرة تميل إلى الأخير وفقا للمعطيات الراهنة.

فروما يبتعد عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الدوري الإيطالي، ويحتل المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

أما رجال زين الدين زيدان فيفصلهم 4 نقاط فقط عن الغريم التقليدي برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني، وربما تسجيلهم لـ12 هدفا في آخر 3 مباريات بالليجا هو خير إنذار لذئاب روما.

لكن عذرا ريال مدريد، التاريخ يقول أنك تعاني في السنوات الأخيرة عندما تواجه فريقا إيطاليا في دور إقصائي بالمسابقات الأوروبية.

فهل تعلم أن النادي الملكي لم يتخط الإيطاليين منذ أن كان دييجو مارادونا لاعبا في الكالتشيو؟

87-88

لم يفز ريال مدريد بمواجهة إقصائية أمام فريق إيطالي منذ تخطيه نابولي "مارادونا" موسم 1987-1988 في الدور الأول من دوري الأبطال.

المدير التنفيذي الحالي للنادي إيميليو بوتراجينيو كان أحد من سجلوا في فوز الملكي 3-1 بمجموع المواجهتين.

كان هذا الانتصار هو الأخير للميرنجي أمام الفرق الإيطالية في المواجهات الإقصائية، منذ أكثر من ربع قرن.

اصطدم ريال مدريد من وقتها 8 مرات بالإيطاليين في الأدوار الإقصائية، لم يفز ولا مرة.

ففي الموسم التالي دكه ميلان في نصف نهائي الأبطال 6-1 بمجموع المواجهتين، ثم قهره الأخير مجددا في الدور الثاني من البطولة ذاتها موسم 1989-1990 (2-1).

ثم خسر أمام تورينو (3-2) في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1992، وأمام يوفنتوس (2-1) في نصف نهائي الأبطال 1996.

ثم هزمه الأخير مجددا (4-3) في نصف نهائي 2003 حين كان زيدان مرتديا للقميص الأبيض وسجل في مرمى فريقه السابق.


>2003 (May 6) Real Madrid (Spain) 2-Juventus... by sp1873

ثم استمر تفوق يوفنتوس عليه فخسر أمامه (2-1) في ربع نهائي 2005، وكانت المواجهة الأخيرة الموسم الماضي حين سجل المدريدي السابق ألفارو موراتا هدف تأهل السيدة العجوز للنهائي.

أما روما، فكان له نصيبا في عقدة ريال مدريد أمام الإيطاليين طوال هذه السنوات، فتفوق أمام الأخير في ربع نهائي الأبطال 2007-2008 حين تمكن مدربه الحالي لوتشيانو سباليتي من الفوز 2-1 ذهابا وإيابا.


>2008 (March 5) Real Madrid (Spain) 1-AS Roma... by sp1873

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