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تشيككيني صحفي لاجازيتا لـ في الجول : لهذا السبب صلاح يجب أن يبدأ كمهاجم أمام ريال مدريد

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تشيككيني صحفي لاجازيتا لـ في الجول : لهذا السبب صلاح يجب أن يبدأ كمهاجم أمام ريال مدريد تشيككيني صحفي لاجازيتا لـ في الجول : لهذا السبب صلاح يجب أن يبدأ كمهاجم أمام ريال مدريد

يرى الصحفي الإيطالي الشهير ماسيمو تشيككيني، الصحفي بجريدة "جازيتا ديللو سبورت" أن النجم المصري محمد صلاح يجب أن يبدأ في مركز المهاجم الثانيً في مباراة روما وريال مدريد في دوري الأبطال.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما في ملعب الأولمبيكو مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ويتوقع مشاركة صلاح ضد الميرنجي بعد التعافي من الإصابة.

تشيككيني المسئول عن تغطية كل ما يحدث داخل جدران فريق العاصمة الإيطالية روما تحدث لـFilGoal.com قائلاً: "صلاح من الأفضل أن يبدأ كمهاجم ثان لأنه لا يمكنه أن يدافع بالطريقة التي يريدها سباليتي من لاعبيه".

وأضاف "المباراة أمام ريال مدريد هامة للغاية، ويجب على صلاح أن يبتعد عن الأنانية وأن يحافظ على اللعب الجماعي الذي بدأه سباليتي مع روما الذي يفضل الهجوم ككتلة واحدة وليس كعمل فردي".

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