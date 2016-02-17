ليلة_الأبطال - خالد بيومي يشرح لـ في الجول دور صلاح الدفاعي أمام رونالدو .. ولعبة بيروتي

قال أمير مرتضى منصور عضو لجنة اختيار المدير الفني الجديد للزمالك إنه يستعد للسفر إلى الإمارات للبدء في التفاوض مباشرة مع ثلاثة مدربين أجانب وصفهم بـ"الكبار".

ويبحث الزمالك عن مدرب أجنبي بعد إقالة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق عقب الخسارة من الأهلي 2-0. في حين يقود محمد صلاح الفريق في مباراتي أسوان والاتحاد المقبلتين.

وأضاف أمير مرتضى لبرنامج (اللعبة الحلوة) يوم الثلاثاء "نستعد للسفر يوم الأربعاء إلى الإمارات مع اللجنة التي تعمل من أجل اختيار مدرب الزمالك الجديد".

وتابع "لن نسافر للجلوس مع وكلاء، فقط سافرنا من أجل التفاوض مباشرة مع المدرب وجهزنا ملف كامل عن الفريق وظروف البلد وإفريقيا لكي يكون على دراية كاملة قبل قبول أو رفض العرض".

وأشار نجل رئيس الزمالك "أستاذ مرتضى لا يعرف أسماء المدربين المرشحين ولا يفرض علينا اسما معينا أو منعنا من التعاقد من اسم معين".

وأردف "مثلما نجحنا في التعاقد مع جوزفالدو فيريرا وإدخاله مصر لأول مرة، سنفعل ذلك مع اسم كبير أيضا من ثلاثة أسماء".

وأوضح "سنجلس مع هاري ريدناب في الإمارات، ثم أسافر أنا لدولتين أخرتين لأنني أملك فيزا الدخول الخاصة بهما للجلوس مع مدربين آخرين".

وأكد على أن الموعد النهائي لإعلان اسم المدرب سيكون قبل فترة التوقف.

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وشدد أمير على أنه يثق في أن المدرب القادم سيليق باسم الزمالك في إفريقيا.

فييرا وفيريرا

"مستحيل أن نعند مع الجمهور.. البعض يطالبنا بالتعاقد مع فييرا مجددا أو فيريرا، ولكن ليس هكذا نتعاقد مع مدربين، هناك معايير محددة".

وتحدث أمير مرتضى على أن فيريرا كان يتقاضى من الزمالك 48 ألف دولار شهريا، وأمر عودته للنادي الأبيض مادي بحت وليس له علاقة بتدخلات أو رفض مجلس الإدارة.

وتابع "رد فيريرا ردا قاطعا بأن ليس منطقي أن ما أحصل عليه في مصر خلال أربعة أشهر أتقاضاه في شهر، فإذا نجحتم في تقريب المسافات من الممكن أن أفكر".

وأشار "فيريرا أطول مدرب تعامل مع مرتضى منصور 42 مباراة، هل من المنطق أن يظهر تدخلات في كل مباراة ويتم مهاجمته ويستمر طوال هذه الفترة؟"

واستكمل "فيريرا انتقل إلى قطر من أجل الحصول على أموال ورفض العودة للزمالك لأنه يتقاضى أضعاف ما كان يحصل عليه في مصر".

"أما جورفان فييرا فقد عرض نفسه على الزمالك ويريد العودة للفريق.. اسمه موجودا في القائمة الأولى لكن هناك تخوف من أن أنه دخل في مرحلة التقاعد".

وأوضح "الزمالك أكبر من أن يتعاقد مع مدرب لا يجد ناديا.. وأقول لجمهور الزمالك الذي يثق في قليلا.. لا تقلقوا سنتعاقد مع اسم كبير مثلما نجحنا مع فيريرا".

وكشف أمير على أن الزمالك قبل التعاقد مع فيريرا سافر للإمارات للجلوس مع فييرا.

وأتم "مرتضى منصور قال إنه يريد أن يعرف شخصية المدرب بهل يوافق على إدارة مباراة الأهلي أم لا، فييرا رفض وقتها وكان له بعض المطالب الصعبة مثل التحليل عبر قنوات beIN.. كل هذا جعل وجوده صعبا".

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