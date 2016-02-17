تعرفي على أسعار وأنواع الفوط الصحيَّة الخاصة بالنفاس وبعد الولادة؟

مرحلة النفاس من المراحل الحسَّاسة جداً لكل امرأة، فهي تحتاج إلى عناية خاصة، لأنَّك ستمرين بمرحلة شبيهة بمرحلة الحيض، لكنَّها مغايرة بعض الشيء لا سيما من حيث نسبة الدم المتدفقة. لذلك يجب عليك الحرص والاهتمام بالنظافة الشخصيَّة واستخدام فوط صحيَّة مناسبة ومخصَّصة لفترة الولادة، وبالطبع في هذه الفترة ولمدَّة 40 يوماً ستحتاجين إلى الفوط الصحيَّة التي يجب أن توفر لك الراحة والأمان والحماية في وضعك الجديد، وهنا قد تقعين في حيرة الاختيار بين الأنواع المختلفة المتوفرة في الأسواق.

«سيدتي نت» قامت بجولة للتعرُّف على أنواع الفوط الصحيَّة الخاصة بالنفاس وبعد الولادة في الأسواق:

• لماذا يجب الحرص على شراء الفوط المخصصة للولادة؟

ـ ينصح باستخدامها في أول أسبوع إلى 10 أيام بعد الولادة مباشرة، ويمكنكِ بعد ذلك العودة لاستعمال الفوط الصحيَّة العاديَّة.

ـ لأنَّها تمتاز بالطول والنعومة والقدرة العالية على الامتصاص مقارنة بالفوط الصحيَّة العاديَّة.

ـ إن السبب وراء حاجتك إلى العديد من الفوط هو النزيف من الرحم الذي سيبدأ بعد ولادة طفلك مباشرة ويسمى هذا النزيف حيض ما بعد الولادة.

ـ على مدى الساعات الأولى وصولا إلى 12 ساعة قد تلاحظين أنَّ حدة التدفق تقل مع إفساح المجال أمام الشعور بالراحة، لكن عند نهوضك وبداية تحركك قد تلاحظين تدفقاً زائداً في الدم والسبب أنَّه يتجمَّع داخل الجسم ويتسرَّب حين تغيرين وضعيتك.

• كم مرَّة ستحتاجين إلى تغيير الفوطة الصحيَّة؟

ـ في أول يومين إلى ثلاثة أيام ستحتاجين إلى تغيير الفوطة الصحيَّة كل ساعة إلى ثلاث ساعات، ثمَّ ستحتاجين إلى تغييرها مع مرور الوقت كل 5 ساعات.

ـ ستحتاجين علبة فوط صحيَّة يومياً.



• وللاهتمام بنفسك في هذه الفترة إليك مجموعة من النصائح:

ـ لا تستخدمي الملابس الداخليَّة الصغيرة؛ لأنَّها لن تحفظ الفوطة الصحيَّة ما سيسبب لك كثيراً من الإحراج والألم إذا كان لديك جرح وخياطة.

ـ استحمي مرَّة يومياً مع عدم استخدام أملاح التنظيف أو سوائل الاستحمام ذات الرائحة النفاذة أثناء فترة التئام جرح الولادة، لكن يمكنك إضافة قطرات من الزيوت العطريَّة لماء الاستحمام، ويمكنك أيضاً استخدام المطهرات المهبليَّة للإسراع في شفاء الخياطة في منطقة العجان.

ـ استشيري طبيبتك إذا كان الطمث غزيراً لدرجة أنك تحتاجين إلى أكثر من فوطة صحيَّة من الفوط الخاصة بالأمومة خلال الساعة الواحدة، أو إذا وجدت تجمعات دمويَّة بحجم العملة المعدنيَّة أو إذا تسبب لك نزول الدم في ارتفاع درجة الحرارة أو في رعشة أو لاحظت أنَّ رائحته كريهة.ـ كلما كان الدم أحمر اللون فهذا يعني ضرورة الراحة وعدم إجهاد نفسك قدر الإمكان، أجلي ممارسة أعمال المنزل حتى يبدأ لون الدم في التحوُّل للون الوردي.

• أنواع وأسعار فوط فترة ما بعد الولادة:

ـ كوتكس فوط ماكسي (30 حبه) بسعر 16 ريال.

ـ كوتكس فوط كبيرة بالأجنحة (50 حبَّة) بسعر 26 ريالاً.

ـ سوفي نعومة وأمان حجم كبير بالأجنحة وبحواجز مزدوجة (30 حبَّة) بسعر 9 ريالات.

ـ سوفي نعومة وأمان كبير بالأجنحة ذو ملمس قطني (50 حبَّة) بسعر 18 ريالاً.

ـ فوط نانا كبيرة بالأجنحة لراحة وحماية أكيدة (30 حبَّة) بسعر 9 ريالاً تقريباً.

ـ فام فوط صحيَّة حجم ليلي بالأجنحة (24 حبَّة) بسعر 15 ريالاً.

ـ سندريلا حماية من كافة الجهات (30 حبَّة) كبير بالأجنحة بسعر 10 ريالات.

ـ برايفت بنعومة القطن الطبيعي (24 حبَّة) بسعر 15 ريال.

• أولويز:

ـ أولويز سوبر بلس (30 فوطة) بـ14 ريالا ونصف الريال.

ـ أولويز عبوة التوفير (50 فوطة) بـ22 ريالاً.

ـ أولويز الليليَّة نسيج جاف مع طبقة إضافيَّة للشعور بالجفاف والنظافة

(24 فوطة) بسعر 18 ريالاً.

ـ أولويز ماكس الطويلة جداً والكبيرة حماية بإحساس النظافة (10 فوط) بسعر 6 ريالات.

ـ ألويز فوط صحيَّة حساسة الليليَّة بالأجنحة (24 فوطة) بسعر 10 ريالات.

ويتوقف اختيارك للحجم على طبيعة الدورة لديك إذا كانت قليلة أو غزيرة بالإضافة للمعلومات السابق ذكرها عن فترة النفاس.