"الجيش السورى الحر" ينفى دخول القوات الكردية إلى مدينة "مارع"

>نفى الجيش السورى الحر، اليوم الأربعاء، دخول القوات الكردية إلى مدينة "مارع" الواقعة على بعد 25 كيلومترا من حلب.

وقالت مصادر فى الجيش السورى الحر - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) - إن " الجيش الحر لا زال يبسط سيطرته على كامل المدينة، لكنها باتت محاصرة من قبل تنظيم داعش الإرهابى والقوات الكردية".

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أكد فى وقت سابق إجراء مفاوضات لدخول الأكراد مارع دون قتال، وذلك إثر تقدم المسلحين الأكراد تجاه المدينة بعد سيطرتهم على تل رفعت.

ومن ناحية أخرى أكد مصدر عسكرى سورى اليوم/ الأربعاء/ مقتل ما لا يقل عن 70 مسلحا من تنظيم "داعش" خلال عمليات للجيش وذلك فى إطار الحرب على الإرهاب فى حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله "إن الطيران الحربى السورى نفذ طلعات مكثفة على أوكار لإرهابيى "داعش" فى مدينة الباب وقرى جب غبشة واعبد وصوران وتل علم ودير قاق وسرجة والزعلانة شمال شرق مدينة حلب بنحو 30 كيلومترا".

وأضاف المصدر "أن الطلعات الجوية أسفرت عن مقتل 70 مسلحا وإصابة 70 آخرين، فضلا عن تدمير عدد من الآليات والمقرات الرئيسية للتنظيم فى المنطقة".

يذكر أن وحدات من الجيش السورى وسعت مطلع الأسبوع الجارى من نطاق سيطرتها فى ريفى حلب الشمالى والشرقى بعد القضاء على آخر تجمعات المسلحين فى برلهين والسين وكفرناها والطيبة ومسقان وأحرص وكفر ناصح.

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