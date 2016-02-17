أخبار عاجلة

الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو -
الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السلطات السعودية تعدم يمنيين مدانين بتهريب كميات من مخدر الحشيش

Google+ Print
السلطات السعودية تعدم يمنيين مدانين بتهريب كميات من مخدر الحشيش السلطات السعودية تعدم يمنيين مدانين بتهريب كميات من مخدر الحشيش

>أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء إعدام يمنيين اثنين مدانين بتهريب مخدر الحشيش، ما يرفع عدد الاعدامات المنفذة منذ مطلع السنة إلى 62.

وجاء فى بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية "تم القبض على كل من المدعو أحمد محمد سالم مبارك والمدعو عبدالسلام على على الجمالي، يمنيى الجنسية، عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر".

وأضاف أن المتهمين اعترفا بما نسب إليهما، وصدر بحقهما حكم من المحكمة العامة، صدقته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكى بتنفيذه، وأوضحت الداخلية أن الحكم نفذ اليوم فى مدينة جازان (جنوب غرب).

وبذلك، يرتفع عدد الاعدامات المنفذة منذ بداية 2016 إلى 62 إعداما، أبرزها لمجموعة من 47 مدانا "بالإرهاب" بينهم الشيخ الشيعى نمر النمر، أعلن اعدامهم فى الثانى من يناير.

وافادت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، ومقرها نيويورك ان اعدام هذه المجموعة كان اكبر عملية "اعدام جماعي" فى المملكة منذ 1980، أما الإعدامات فمعظمها مرتبط بجرائم جنائية كالقتل وتهريب المخدرات.

ونفذت السعودية فى 2015، 153 حكما بالإعدام على الأقل، بحسب احصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا لبيانات رسمية. وهذا العدد يزيد بشكل ملحوظ عن عام 2014، حيث سجل اعدام 87 شخصا.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن عدد احكام الإعدام المنفذة خلال 2015 هو الأعلى فى السعودية منذ عقدين، وتعاقب السعودية التى تطبق الشريعة الإسلامية، بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات والسحر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة