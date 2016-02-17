السلطات السعودية تعدم يمنيين مدانين بتهريب كميات من مخدر الحشيش

>أعلنت وزارة الداخلية السعودية الأربعاء إعدام يمنيين اثنين مدانين بتهريب مخدر الحشيش، ما يرفع عدد الاعدامات المنفذة منذ مطلع السنة إلى 62.

وجاء فى بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية "تم القبض على كل من المدعو أحمد محمد سالم مبارك والمدعو عبدالسلام على على الجمالي، يمنيى الجنسية، عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر".

وأضاف أن المتهمين اعترفا بما نسب إليهما، وصدر بحقهما حكم من المحكمة العامة، صدقته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكى بتنفيذه، وأوضحت الداخلية أن الحكم نفذ اليوم فى مدينة جازان (جنوب غرب).

وبذلك، يرتفع عدد الاعدامات المنفذة منذ بداية 2016 إلى 62 إعداما، أبرزها لمجموعة من 47 مدانا "بالإرهاب" بينهم الشيخ الشيعى نمر النمر، أعلن اعدامهم فى الثانى من يناير.

وافادت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، ومقرها نيويورك ان اعدام هذه المجموعة كان اكبر عملية "اعدام جماعي" فى المملكة منذ 1980، أما الإعدامات فمعظمها مرتبط بجرائم جنائية كالقتل وتهريب المخدرات.

ونفذت السعودية فى 2015، 153 حكما بالإعدام على الأقل، بحسب احصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا لبيانات رسمية. وهذا العدد يزيد بشكل ملحوظ عن عام 2014، حيث سجل اعدام 87 شخصا.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن عدد احكام الإعدام المنفذة خلال 2015 هو الأعلى فى السعودية منذ عقدين، وتعاقب السعودية التى تطبق الشريعة الإسلامية، بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات والسحر.

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