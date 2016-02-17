رئيس مجلس النواب الليبى يلقى كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة

يلقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى كلمة إلى الشعب الليبى والى شعوب العالم بمناسبة ذكرى 17 فبراير.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى عبدالكريم المريمى فى بيان صحفى بأن كلمة رئيس البرلمان ستنقلها القنوات الفضائية الليبية منها الرسمية وليبيا غيرها من المواقع الأخرى وقنوات مسموعة محلية وذلك بعد الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء.

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