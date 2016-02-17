أخبار عاجلة

الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو -
الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مذيع روما لـ في الجول: سباليتي عرف كيف يشحن صلاح.. وهذا أفضل شكل للهجوم أمام ريال مدريد

Google+ Print
مذيع روما لـ في الجول: سباليتي عرف كيف يشحن صلاح.. وهذا أفضل شكل للهجوم أمام ريال مدريد مذيع روما لـ في الجول: سباليتي عرف كيف يشحن صلاح.. وهذا أفضل شكل للهجوم أمام ريال مدريد

أعرب كارلو زامبا المعلق الرياضي الشهير بانتماءه لنادي روما الإيطالي عن أمله في أن تكون مباراة ريال مدريد وروما غاية في المتعة.

ويلتقي روما مع نظيره ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال زامبا في تصريحات لـ FilGoal.com: "المباراة ستكون جميلة وأنا سعيد لمجرد وصول روما إلى تلك المرحلة من دوري أبطال أوروبا".

زامبا أتبع "محمد صلاح لاعب مميز نجح في العودة لمستواه مرة أخرى بعد الإصابة، والأهم أنه عاد للتسجيل أيضا في المباريات الماضية".

وأضاف "سباليتي مدرب عظيم، وعرف كيف يشحن دوافع صلاح من جديد، ليشكل مثلث هجومي قوي رفقة إدين دجيكو وبيروتي".

زامبا أتم "رؤية توتي في الملعب ستساعده إن اشترك في المباراة، لكن مشاركته ستتحدد حسب سير اللقاء نفسه، أما صلاح فقد استمع إلى تعليمات سباليتي السابقة بأن يكون أكثر تعاونا مع زملائه، وهذا جعله يخلق فرص أكثر خلال المباراة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع