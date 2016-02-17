مذيع روما لـ في الجول: سباليتي عرف كيف يشحن صلاح.. وهذا أفضل شكل للهجوم أمام ريال مدريد

أعرب كارلو زامبا المعلق الرياضي الشهير بانتماءه لنادي روما الإيطالي عن أمله في أن تكون مباراة ريال مدريد وروما غاية في المتعة.

ويلتقي روما مع نظيره ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال زامبا في تصريحات لـ FilGoal.com: "المباراة ستكون جميلة وأنا سعيد لمجرد وصول روما إلى تلك المرحلة من دوري أبطال أوروبا".

زامبا أتبع "محمد صلاح لاعب مميز نجح في العودة لمستواه مرة أخرى بعد الإصابة، والأهم أنه عاد للتسجيل أيضا في المباريات الماضية".

وأضاف "سباليتي مدرب عظيم، وعرف كيف يشحن دوافع صلاح من جديد، ليشكل مثلث هجومي قوي رفقة إدين دجيكو وبيروتي".

زامبا أتم "رؤية توتي في الملعب ستساعده إن اشترك في المباراة، لكن مشاركته ستتحدد حسب سير اللقاء نفسه، أما صلاح فقد استمع إلى تعليمات سباليتي السابقة بأن يكون أكثر تعاونا مع زملائه، وهذا جعله يخلق فرص أكثر خلال المباراة".