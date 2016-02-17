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خالد القماش لـ في الجول: كسبنا 8 لاعبين في لقاء المقاولون

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خالد القماش لـ في الجول: كسبنا 8 لاعبين في لقاء المقاولون خالد القماش لـ في الجول: كسبنا 8 لاعبين في لقاء المقاولون

قال خالد القماش المدير الفني لفريق الإسماعيلي إن فريقه كسب 8 لاعبين بعد مباراته مع فريق المقاولون العرب.

وكان الإسماعيلي فد فاز على المقاولون العرب بهدف دون رد .

وتابع لـ FilGoal.com أن هؤلاء اللاعبين دفع بهم لمواجهة الاجهاد الذي أصاب باقي اللاعبين.

ويقصد القماش بهاء مجدي وسعد حسني وعماد حمدي وتوريك جبرين ومحمد عواد ومحمد فتحي وحسني عبد ربه وعفروتو.

وأكمل "هؤلاء اللاعبون سيشكلوا إضافة للفريق فى مشوار الدوري".

وأضاف القماش أن أكبر المشاكل التي تواجهه هي عدم القدرة على تصحيح الأخطاء الفنية أو النواحي البدنية لضيق الوقت لتتابع المباريات.

وأتم القماش أنه سوف يحاول علاج ما يحتاجه الفريق خلال فترة التوقف للمسابقة بعد لقاء طلائع الجيش من خلال معسكر إعداد داخلي .

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