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قائمة الأهلي - استمرار غياب عاشور ومتعب.. وعودة أحمد الشيخ

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قائمة الأهلي - استمرار غياب عاشور ومتعب.. وعودة أحمد الشيخ قائمة الأهلي - استمرار غياب عاشور ومتعب.. وعودة أحمد الشيخ

أعلن المدير الفني للأهلي عبد العزيز عبد الشافي عن قائمة فريقه التي ستسافر لمعسكر بالمنصورة استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الجولة الـ19 للدوري.

واستمر غياب الثنائي حسام عاشور لعدم الجاهزية وعماد متعب عن القائمة، فيما ضمت بقية قائمة المستبعدين أحمد عادل عبد المنعم وباسم علي ووليد سليمان المصابين بجانب سعد سمير وأحمد حمدي.

ويعود للقائمة التي تضم 20 لاعب، يتم استبعاد اثنين منهم قبل المباراة لاعب الوسط أحمد الشيخ بعد غياب عن المباريات السابقة، وكذلك أحمد فتحي الذي غاب عن قائمة الجيش ومحمد نجيب الذي دخل مكان سعد سمير.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مسعد عوض - أحمد ربيع الشيخ

الدفاع: صبري رحيل - حسين السيد - أحمد حجازي - محمد نجيب - أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة

الوسط: أحمد الشيخ - حسام غالي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مؤمن زكريا - عمرو السولية - صالح جمعة

الهجوم: جون أنطوي - عمرو جمال - ماليك إيفونا

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