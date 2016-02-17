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كما انفرد في الجول - حسام غالي: مارتن يول اتصل بي للسؤال على أحوال مصر

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كما انفرد في الجول - حسام غالي: مارتن يول اتصل بي للسؤال على أحوال مصر كما انفرد في الجول - حسام غالي: مارتن يول اتصل بي للسؤال على أحوال مصر

كشف حسام غالي قائد النادي الأهلي عن اتصال هاتفي تلقاه من مدربه السابق في توتنام مارتن يول.

وكان FilGoal.com قد انفرد بوصول الأهلي لمراحل متقدمة في مفاوضاته مع مارتن يول. ( اقرأ التفاصيل )

وسأل المدرب الهولندي يول، لاعبه السابق، عن الأحوال الأمنية في وسير الحياة وطبيعة الكرة المصرية.

ورد غالي بأن الأوضاع في مصر جيدة للغاية وأن الأمور صارت مستقرة وأن كرة القدم في مصر تتطور.

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ولم يكشف غالي إن كان تساؤل يول بخصوص الأهلي أم الزمالك، حيث أن الهولندي المخضرم مرشح لتدريب قطبي الكرة المصرية الباحثين عن مدرب أجنبي في الوقت الحالي.

ويذكر أن غالي كان له واقعة شهيرة مع يول حين رمى قميص توتنام على أرض الملعب بعدما استبدله يول في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي.

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