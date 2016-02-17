بالفيديو.. شاهد آخر تصريحات ” الأستاذ ” حول الأحداث المصرية والعربية

توفى منذ قليل، الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.

ويعتبر هيكل أحد أشهر الصحفيين العرب والمصريين فى القرن العشرين.

ويرصد فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة، أبرز تصريحات الأستاذ الأخيرة عن الأمة العربية، وآخر التطورات السياسية فى مصر، وذلك من خلال تصريحاته مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها “مصر أين وإلى أين؟” الذى يذاع عبر قناة “cbc”.

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