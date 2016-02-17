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بالفيديو.. شاهد آخر تصريحات ” الأستاذ ” حول الأحداث المصرية والعربية

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بالفيديو.. شاهد آخر تصريحات ” الأستاذ ” حول الأحداث المصرية والعربية بالفيديو.. شاهد آخر تصريحات ” الأستاذ ” حول الأحداث المصرية والعربية
توفى منذ قليل، الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.

ويعتبر هيكل أحد أشهر الصحفيين العرب والمصريين فى القرن العشرين.

ويرصد 7 قناة اليوم السابع المصورة، أبرز تصريحات الأستاذ الأخيرة عن الأمة العربية، وآخر التطورات السياسية فى ، وذلك من خلال تصريحاته مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها “مصر أين وإلى أين؟” الذى يذاع عبر قناة “cbc”.


>- وفاة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل
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-جمال فهمى يكشف عن أخر كلمات "حسنين هيكل" لأبنائه قبل وفاته
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- حسب وصيته.. تشييع جنازة هيكل من مسجد الحسين بعد صلاة العصر
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- النائب البرلمانى محمد أبو حامد ينعى الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل
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- 6 أبريل تنعى الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل
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-خالد صلاح ناعيا الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل: "اللهم اغفر له وارحمه"
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- "الأوقاف": مسجد الحسين جاهز لتشييع جنازة محمد حسنين هيكل
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- "يا أهلا بالمعارك" شعار "هيكل" فى كتبه.. الأستاذ يخوض حربا ضد تاريخ السادات فى "خريف الغضب".. و"أكتوبر 73 السلاح والسياسة" حكاية مصر ضد الهيمنة.. و" مدافع آيات الله" دفاعا عن ثورة الآخرين
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مصر 365

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