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رئيس الوزراء ناعيًا "هيكل": أثرى الحياة الفكرية بما قدمه (تحديث)

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رئيس الوزراء ناعيًا "هيكل": أثرى الحياة الفكرية بما قدمه (تحديث) رئيس الوزراء ناعيًا "هيكل": أثرى الحياة الفكرية بما قدمه (تحديث)
نعى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعميق مشاعر الحزن والأسى، الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، كما توجه بخالص التعازي إلى أسرة الراحل متمنياً أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

إضافة..


>وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفقيد الراحل ساهم بقدر كبير فى إثراء الحياة الفكرية بما قدمه من الكتب والمقالات والدراسات السياسية والتاريخية.

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