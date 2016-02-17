رئيس الوزراء ناعيًا "هيكل": أثرى الحياة الفكرية بما قدمه (تحديث)

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- وفاة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل

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نعى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعميق مشاعر الحزن والأسى، الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، كما توجه بخالص التعازي إلى أسرة الراحل متمنياً أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.>وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفقيد الراحل ساهم بقدر كبير فى إثراء الحياة الفكرية بما قدمه من الكتب والمقالات والدراسات السياسية والتاريخية.

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