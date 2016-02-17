أمن القاهرة يضع خطة لتأمين جنازة هيكل.. وانتشار مكثف لرجال المرور بالحسين

وضعت مديرية أمن القاهرة، خطة أمنية لتأمين جنازة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، تشمل الخطة التأمينية تأمين منطقة الحسين بالكامل أثناء إقامة صلاة الجنازة على الفقيد.

وبدأت الأجهزة الأمنية فى الإنتشار الأمنى المكثف أمام مسجد الحسين، خاصة أن بعض الشخصيات الهامة وبعض المسؤلين سيحضرون صلاة الجنازة، وكثفت قوات الأمن من التعزيزات الأمنية في المنطقة ووضع حواجز ومصدات حديدية بالقرب من المسجد مع تمشيط كامل لمحيط المنطقة.

وأفاد مصدر أمنى، بأن قوات الأمن ستقوم بتأمين مراسم تشيع صلاة الجنازة، وتم الدفع بخدمات مرورية مكثفة خاصة أن منطقة الحسين تشهد زحاما مروريا، ويقوم رجال المرور بعمل تحويلات مرورية تمنع من التكدس والزحام بالمنطقه خلال تشيع صلاة الجنازة.

وأكد المصدر أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، بدأت فى رفع الباعة الجائلين عن محيط المسجد، وقيام ونش برفع السيارات المخالفة بداية من مستشفى الحسين وصولا إلى منطقة الغورية لسحب الكثافات المروريه بالمنطقة.

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