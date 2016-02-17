دفن جثمان هيكل فى عزبته بمنطقة "برقاش" فى الجيزة عصر اليوم

أفادت مصادر مقربة من عائلة الراحل محمد حسنين هيكل بأن جثمان الأستاذ سيتم دفنه فى المقبرة التى أنشأها بعزبته بمنطقة "برقاش"، أقصى شمال محافظة الجيزة، وحتى الآن لم يصدر بيان من العائلة لتوضيح حقيقة مكان دفن الجثمان سواء فى العزبة أو مكان آخر.

وكان الكاتب الراحل قد وافته المنية، منذ قليل، عن عمر يناهز الـ93 عامًا بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة.

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