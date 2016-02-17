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تعرف على الأسماء المحرم على المسلمين تسميتها لأبنائهم

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تعرف على الأسماء المحرم على المسلمين تسميتها لأبنائهم تعرف على الأسماء المحرم على المسلمين تسميتها لأبنائهم

الكثير من الناس وخاصة المسلمين يبحث عن أسماء لتكن مميزة يسمون بها أنبائهم وبناتهم، والغالبية منهم يقع في أخطاء وخيمة.

لهذا نعرض عليكم أعزائنا القراء مجموعة من الأسماء التي منع تسميتها في الاسلام ويتوجب عليكم تجنبها بالقدر المستطاع والامتناع عن تسميتها لأبنائكم سواء ذكور أو نساء.

وقد ذكر الشيخ ” خالد الجبير ” أنه من بين هذه الاسماء اسم ” سديم ” وهو من الأماكن التي ذكرت في الكتاب والسنة وهو اسم يطلق على مدينة عذب الله سبحانه وتعالى فيها قوم لوط عليه السلام.كما أن اسم ” مايا ” يرجع الى الدولة الفارسية وكان يطلق على الطعام الفاسد أو غير الصالح للاستخدام الآدمي، بالاضافة الى اسم ” ريماس ” وهو اسم يطلق على صغير الجن أو البور أو العتمة القاتمة.

بالاضافة الى ذلك فان اسم ” لمار أو لامار ” هو اسم يرجع للدولة الفارسية ويطلق على أنثى الكلب، وأيضا اسم ” هنوف ” هو اسم من أسماء أنثى الجن والتى تقطن في المناطق النجسة مثل حمامات المياة ” دورات المياة “.

أمام اسم ” ريناد ” فهو اسم يطلق على مركتب المعاصي والذنوب أو صاحب القلب المليء بالمعاصي والذنوب، ولهذا فاننا ننصحكم كآباء وأمهات مسلمين أن تقوموا باختيار أسماء تتناسب مع تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وتجنب مثل هذه الأسماء.

 

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