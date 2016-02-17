صحة الدقهلية تنفى إقالة مدير مستشفى المنزلة بعد ما تردد عن ظهور مرض مجهول

نفى الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، إقالة مدير مستشفى المنزلة، بعد ما تردد عن وجود مرض مجهول أودى بحياة 9 من أطفال مركز المنزلة، التابع لمحافظة الدقهلية منذ بداية شهر يناير الماضي.

وقال مكي، لـ"اليوم السابع" إن من قال أن مدير المستشفى تمت إقالته، يأتي بقرار الإقالة، ومستشفى المنزلة منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن استقبل 7400 طفل من دائرة مركز المنزلة للعلاج بالمستشفى، من أصل 53 ألف طفل مقيمون بالمركز من سن يوم وحتى 5 أعوام.

وأشار مكي إلى أنه خلال هذه الفترة توفى 4 أطفال فقط، منهم اثنين مولودين بعيب خلقي الأول مصاب بضمور بالمخ، والآخر مصاب بعيب خلقي فى القلب، وأصيب بالتهاب رئوي ووصل المستشفى وهو في حالة متأخرة فتوفي، أما الاثنين المتوفيين الآخرين أحدهما مصاب بالتهاب رئوي والآخر بنزلة معوية شديدة.

وقال مكي إن ما دون بسجلات المستشفى وفترة دخول وخروج الأطفال وتسجيلات وفياتهم هم أربعة أطفال فقط، كل طفل مختلف عن غيره من المرحلة العمرية، وأيضًا مختلفين في مواعيد دخولهم للمستشفى، وأنهم مقيمين بأماكن مختلفة هم "قرية العزيزية وقرية البصراط وقرية المعصرة، وبندر المنزلة" ولا تربطهم أي عوامل مشتركة حتى يصيبوا بوباء أو فيروس مجهول.

واستكمل مكي أنه فور دخول هؤلاء الأطفال تم أخذ مسح العينات منهم، لتحليلهم ضد الفيروسات الشتوية "إنفلونزا الطيور" وتم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة وجميعها ثبتت سلبيتها نهائيًا.

وأشار مكي إلى أنه لا يوجد مرض مجهول أو فيروس مجهول أصاب أي من أطفال بالدقهلية نهائيًا، قائلًا "يعنى المرض ظهر في مدينة واحدة بس وساب باقي المحافظة".

>موضوعات متعلقة

>بعد وفاة عدة أطفال بمستشفى المنزلة دقهلية.. الأهالى: الضحايا لقوا حتفهم فور تعليق محاليل لهم.. الصحة تنفى وجود فيروس مجهول وتؤكد: المتوفون 4 فقط وليسوا 9.. وتقارير المستشفى: الوفاة سببها التهاب رئوى

http://s.youm7.com/2588746