بالصور.. ندوة بمركز إعلام السويس حول دور الشباب فى تنمية المجتمع

نظم مركز إعلام السويس صباح اليوم ندوة إعلامية تثقيفية حول دور الشباب فى تنمية المجتمع وقضية محو الأمية، بمقر المركز من خلال البرتوكول الذى تم بين مركز الإعلام والهيئة العامة لتعليم الكبار "محو الأمية" فرع السويس.

حاضر فى اللقاء الدكتور أحمد يحيى، أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكلية الأداب جامعة السويس وعالية فريد، مدير عام فرع محو الأمية بحضور عدد كبير من شباب الجامعى .

افتتحت اللقاء نجدة سيف،مدير مركز إعلام السويس الندوة، والتى أوضحت فى كلمتها بأن هذه الندوة الهدف منها دمج الشباب فى الحياة العامة وإعداد كوادر شبابية تقود عملية التغيير.

تحفيز الشباب على المشاركة المجتمعية من تحقيق التنمية

>وأكد الدكتور أحمد يحيى خلال محاضرته اليوم بالندوة على أهمية تكاتف الأيدى للنهوض بالمجتمع من خلال دمج الشباب فى الحياة العملية فى هذه الفترة التى تمر بها مصر، مشيرا إلى أن أهمية مصر الفرعونية هى منارة الأزهر والإسلام يكون ترتيبها فى الأمية كبيرا، مما يعنى أن الجميع قصر فى أداء مهامه ولاأستثنى نفسى بل الكل شارك.

وتابع بأنه آن الأوان لتعويض مافات للقضاء على الأمية ومحاربة الفكر الرجعى المتخلف الباعث على الإرهاب والعمل على توصيل الرسالة الإعلامية لكل الفئات والشرائح العمرية بهدف النهوض والارتقاء بالمجتمع.

وشدد أستاذ علم الاجتماع على أهمية دعم القيادة السياسية لهم من خلال إيمانها العميق بأهمية دور الشباب فى السنوات القادمة، نظرا لامتلاك مصر شبابها الدائم، لافتا إلى أن الشباب أصبح له تواجد فعلى داخل مؤسسات الدولة سواء كأعضاء مجلس نواب أو وزراء وفى مؤسسات الدولة، وتعد هذه خطوة وحافزا دافعا لمشاركة الشباب بشكل إيجابى وفعال داخل المجتمع.

وأكدت عالية فريد، أهمية تسليط الضوء على القضايا المهمة مثل التعليم وكيفية القضاء على الأمية بأفكار مبتكرة غير تقليدية تساعد على جذب الدارس لمحو الأمية ومحو الأفكار الرجعية الداعية للتكفير والإرهاب والقتل بحجة تنفيذ تعليم الدين دون فهم لحقيقة دين الإسلام الذى يدعو للتسامح ونبذ العنف.

حضر الندوة عدد كبير من طلاب جامعة السويس وطلاب مبادرة وطن بلا أمية وأدارت اللقاء ماجدة سعد أخصائى بإعلام السويس.



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