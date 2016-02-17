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أمن الشرقية يشن حملة مكبرة بمنيا القمح والزقازيق لملاحقة مخالفى المرور

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أمن الشرقية يشن حملة مكبرة بمنيا القمح والزقازيق لملاحقة مخالفى المرور أمن الشرقية يشن حملة مكبرة بمنيا القمح والزقازيق لملاحقة مخالفى المرور
شنت إدارة مرور الشرقية، اليوم، حملة مرورية مكبرة بمدينة منيا القمح، بإشراف اللواء سيد ندا مدير إدارة مرور الشرقية، لملاحقة المخالفين لقوانين المرور، وخاصة المواقف العشوائية.

وأسفرت جهود الحملة التى قادها الرائد محمد زتون رئيس وحدة مرور منيا القمح، بالتنسيق مع المقدم عمرو مندور والرائد محمد عزب من مرور الزقازيق، عن ضبط عدد 8 دراجات بخارية، بدون لوحات معدنية، وعدد 67 حالة سحب وعدد 7 مخالفات خط السير وعدد 58 حالة رادار، وتحليل قيادة تحت تأثير المواد المخدرة لـ15 عينة، ثبت إيجابية 4 حالات منهم، كما تمكنت حملة مرورية داخل مدينة الزقازيق، من ضبط 13 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتراخيص، وكذا عدد 18 توك توك وعدد 354 حالة سحب وعدد 7 مخالفات خط السير وعدد 147 كلابش وعدد 112 تصالح وعدد 9 ركاب باجر وعدد 15 مخالفة بيئة وعدد 3 سيارات بدون تراخيص وعدد 2 سيارة عشوائى وعدد 985 نموذج 125 وعدد 79 سرعة وتحليل قيادة تحت تأثير المواد المخدرة ثبت إيجابية 4 حالات.

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مصر 365