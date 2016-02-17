بالصور.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 60 ألف قرص تامول بالسلوم

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلوم بمحافظة مطروح، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 أجولة بها 60000 قرص تامول، حيث ورد محضر رقم 47 أحوال والمحرر بمعرفة مكتب مخابرات حرس حدود بالسلوم إلى القسم، يتضمن ضبط كل من “طربان م ى م” مواليد 1992 بدون عمل مقيم العزبة الغربية السلوم و"ناجى أ ا ى" مواليد 1995 بدون عمل مقيم ذات العنوان، و"على ع م ف" مواليد 1991 بدون عمل مقيم الشارع الرئيسى السلوم.

وكان بحوزتهم عدد 3 أجولة متوسطة الحجم بداخلها عدد 60000 قرص لعقار التامول المخدر وعدد 5 بطاطين جديدة، وذلك أثناء محاولتهم تهريبها من الجانب الليبى إلى الجانب المصرى، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلوم، من ضبط "ضيف ض ى م" مواليد 1970 عاطل مقيم السلوم، أثناء المرور الأمنى بقوة مرافقة لهم من القسم، وبحوزته عدد 20 قرصا من عقار التامول المخدر ومبلغ مالى 210 جنيهات وهاتف محمول .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة.



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