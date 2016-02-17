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ضبط سودانى بحوزته طبنجة و19 طلقة آلية أثناء دخوله البلاد عبر منفذ السلوم

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ضبط سودانى بحوزته طبنجة و19 طلقة آلية أثناء دخوله البلاد عبر منفذ السلوم ضبط سودانى بحوزته طبنجة و19 طلقة آلية أثناء دخوله البلاد عبر منفذ السلوم
تمكن ضباط مباحث السلوم بمحافظة مطروح، من ضبط شخص سودانى الجنسية بحوزته طبنجة وطلقات نارية، حيث ورد للقسم محضر رقم 3 أحوال إدارة شرطة ميناء السلوم البرى بشأن ضبط المدعو محمد ع م ح مواليد 1988 سودانى الجنسية، عامل مقيم أم درمان السودان حال إنهاء إجراءات وصوله قادماً من الجماهيرية الليبية عبر منفذ السلوم البرى، وبحوزته طبنجة صوت ماركة فالكون سبورت تحمل رقم 10682/14 بالخزينة الخاصة بها ذات ماسورة غير مثبتة بجسم السلاح ويمكن استبدالها بماسورة أخرى لإطلاق طلقات حية وعدد 19 طلقة آلية عيار 7.62x 39 وعدد 19 طلقة فشنك مخبأة داخل أمتعته الشخصية .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بصحة الواقعة وملكيته للمضبوطات بقصد استخدامها فى حفل زفافه فى السودان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

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